Госдепартамент США прокомментировал провокацию Армении на границе

Государственный департамент США выразил сожаление "о смертельном столкновении, которое произошло 11 апреля с участием армянских и азербайджанских сил, в результате которого есть несколько жертв".

Государственный департамент США выразил сожаление "о смертельном столкновении, которое произошло 11 апреля с участием армянских и азербайджанских сил, в результате которого есть несколько жертв".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Госдепа США в связи с провокацией, совершенной Арменией 11 апреля.

"Применение силы для разрешения разногласий недопустимо. Единственный путь к устойчивому миру - переговоры, а применение силы срывает переговоры", - говорится в заявлении Госдепа.

11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.