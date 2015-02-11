Госдеп США: Мы осознаем всю работу стран Центральной Азии и Кавказа по диверсификации торговых маршрутов через Каспий в Европу

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Мы осознаем всю работу стран Центральной Азии и Кавказа по диверсификации торговых маршрутов через Каспийское море, Турцию в Европу". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента США, об этом заявил первый заместитель помощника государственного секретаря США Ричард Хоугланд в ходе круглого стола "Транспортный коридор Восток-Запад по торговле и экономическому сотрудничеству", проведенному в посольстве Азербайджана в США.

Р. Хоугланд призвал страны региона к сотрудничеству для расширения потенциала региона как торгового коридора. "Мы видим строительство и расширение портовых сооружений в Казахстане и Туркменистане, то же происходит и по другую сторону Каспийского моря в Азербайджане. Новые железнодорожные линии, связывающие Казахстан и Туркменистан, возникли в то же время, как и строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - отметил зампомощника Госсекретаря США.

Затронув отношения стран Центральной Азии и России, Р. Хоугланд заявил, что "хотя Россия по-прежнему будет основным экономическим фактором в регионе, в то же время страны Центральной Азии должны решить для себя как осуществлять дальнейшее экономическое сотрудничество, расширять торговые связи и углублять интеграцию на глобальные рынки". "Расширение Евразийского экономического союза, например, не должно идти в ущерб способности стран региона выполнять существующие международные обязательства, в том числе обязательства перед Всемирной торговой организацией, это не должно ограничивать возможности по вступлению в другие двусторонние или многосторонние торговые отношения", - заявил Р. Хоугланд.