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Госдепартамент: Мы продолжаем поддерживать мир между Азербайджаном и Арменией

Госдепартамент: Мы продолжаем поддерживать мир между Азербайджаном и Арменией Соединенные Штаты продолжают оказывать свою поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 22:51
Госдепартамент: Мы продолжаем поддерживать мир между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты продолжают оказывать свою поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает американское бюро Report, об этом сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопросы журналистов.

"Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится на следующей неделе. Мы думаем, что результаты этой встречи позволят устранить разрыв между двумя странами ", - сказал он.

По его словам, США продолжают оказывать всю свою поддержку достижению мирного соглашения между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh üçün dəstəyi davam etdiririk

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