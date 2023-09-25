Госдепартамент: Мы продолжаем поддерживать мир между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты продолжают оказывать свою поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает американское бюро Report, об этом сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопросы журналистов.
"Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится на следующей неделе. Мы думаем, что результаты этой встречи позволят устранить разрыв между двумя странами ", - сказал он.
По его словам, США продолжают оказывать всю свою поддержку достижению мирного соглашения между двумя странами.