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Госдеп: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США говорит о стремлении стран к миру

Госдеп: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США говорит о стремлении стран к миру Состоявшаяся в понедельник в Вашингтоне встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна указывает на стремление Баку и Еревана к миру посредством активизации диалога.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 18:36
Госдеп: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США говорит о стремлении стран к миру

Состоявшаяся в понедельник в Вашингтоне встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна указывает на стремление Баку и Еревана к миру посредством активизации диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник пресс-служба Госдепа.

Как отмечается в сообщении, госсекретарь США Энтони Блинкен организовал соответствующую встречу, "чтобы способствовать продвижению к прочному мирному соглашению".

"Встреча... подчеркивает серьезное стремление Азербайджана и Армении к миру посредством интенсификации диалога. США по-прежнему привержены поддержке мирного региона Южного Кавказа", - добавили в Госдепе.

Байрамов и Мирзоян на встрече в Вашингтоне условились ускорить диалог о мирном договоре между двумя странами и вновь встретиться в ближайшие недели.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının görüşü sülh arzusunu göstərir

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