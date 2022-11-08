Госдеп: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США говорит о стремлении стран к миру

Состоявшаяся в понедельник в Вашингтоне встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна указывает на стремление Баку и Еревана к миру посредством активизации диалога.

Состоявшаяся в понедельник в Вашингтоне встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна указывает на стремление Баку и Еревана к миру посредством активизации диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник пресс-служба Госдепа.

Как отмечается в сообщении, госсекретарь США Энтони Блинкен организовал соответствующую встречу, "чтобы способствовать продвижению к прочному мирному соглашению".

"Встреча... подчеркивает серьезное стремление Азербайджана и Армении к миру посредством интенсификации диалога. США по-прежнему привержены поддержке мирного региона Южного Кавказа", - добавили в Госдепе.

Байрамов и Мирзоян на встрече в Вашингтоне условились ускорить диалог о мирном договоре между двумя странами и вновь встретиться в ближайшие недели.