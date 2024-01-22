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Госдеп: США заинтересованы в переговорах по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Госдеп: США заинтересованы в переговорах по нормализации отношений между Баку и Ереваном США заинтересованы в проведении переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
22 января 2024 г. 22:41
Госдеп: США заинтересованы в переговорах по нормализации отношений между Баку и Ереваном

США заинтересованы в проведении переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Это то, над чем мы будем очень усердно работать, чтобы достичь финишной черты в тесной координации с Азербайджаном, Арменией и другими сторонами, задействованными в этом вопросе", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне, Патель отметил, что он не располагает информацией по этому поводу.

"Но мы с нетерпением ждем возможности поговорить об этом более подробно в ближайшее время”, - добавил он.

Ранее, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен написал в своем аккаунте в соцсети Х, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется принять глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне для проведения мирных переговоров.

Официальный Баку, в свою очередь, заявил, что место и дата следующей встречи министров иностранных дел пока не согласованы.

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