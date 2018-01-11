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    Госдеп США включил Азербайджан в список стран с повышенной угрозой безопасности для своих туристов

    Запущена новая система оповещения американских туристов© J. Scott Applewhite, File/AP

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Государственный департамент США  запустил новую систему оповещения направляющихся в другие страны американских туристов  об угрозах их безопасности во время путешествия. Азербайджан включен во вторую категорию стран с точки зрения угроз безопасности.

    Как сообщает Report, целью создания данной системы является  усиление защиты граждан США за рубежом.

    Все страны мира поделены на 4 категории с точки зрения безопасности путешествия туда: категория 1 – Достаточно обычных мер предосторожности, категория 2 - Проявите повышенную осторожность при посещении страны; категория 3 – Пересмотрите свое решение о поездке в эту страну; категория 4 - Не путешествуйте в эту страну.

    Отметим, что деление является условным и носит рекомендательный, а не обязательный характер.

     Азербайджан отнесен ко второй категории стран, как отмечается на сайте системы, "в связи с риском терроризма". Также Госдепартамент США рекомендует не посещать нагорно-карабахский регион Азербайджана в связи с конфликтом. 

    "В результате нагорно-карабахского конфликта продолжают гибнуть люди. Периодические перестрелки и  использование артиллерийских систем, в том числе наземные мины и минометы приводят к гибели и  ранениям людей каждый год. Избегайте дорог вблизи «линии соприкосновения» и дорог вблизи международной границы между Арменией и Азербайджаном", -отмечается в рекомендации Госдепа США. 

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