Госдеп США: Мы поддерживаем продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией

США поддерживают продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией.

США поддерживают продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом на состоявшемся сегодня брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы, явно поддерживаем продолжение диалога по этому вопросу. Считаем, что это лучший способ достичь устойчивого урегулирования, и мы будем продолжать добиваться этого", - сказал он.

Ранее, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен написал в своем аккаунте в соцсети Х, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется принять глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне для проведения мирных переговоров.

Официальный Баку, в свою очередь, заявил, что место и дата следующей встречи министров иностранных дел пока не согласованы.