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Госдеп США: Мы поддерживаем продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией

Госдеп США: Мы поддерживаем продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией США поддерживают продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
12 февраля 2024 г. 22:36
Госдеп США: Мы поддерживаем продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией

США поддерживают продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом на состоявшемся сегодня брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы, явно поддерживаем продолжение диалога по этому вопросу. Считаем, что это лучший способ достичь устойчивого урегулирования, и мы будем продолжать добиваться этого", - сказал он.

Ранее, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен написал в своем аккаунте в соцсети Х, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется принять глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне для проведения мирных переговоров.

Официальный Баку, в свою очередь, заявил, что место и дата следующей встречи министров иностранных дел пока не согласованы.

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