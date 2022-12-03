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Госдеп: США работают для обеспечения мирного будущего на Южном Кавказе

Госдеп: США работают для обеспечения мирного будущего на Южном Кавказе США активно работает с Азербайджаном и с Арменией с целью обеспечения мирного будущего для южнокавказского региона.
Внешняя политика
3 декабря 2022 г. 11:45
Госдеп: США работают для обеспечения мирного будущего на Южном Кавказе

США активно работает с Азербайджаном и с Арменией с целью обеспечения мирного будущего для Южнокавказского региона.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Соединенные Штаты активно взаимодействуют с обеими сторонами, чтобы помочь обеспечить мирное будущее для региона Южного Кавказа",- заявил он.

Представитель Госдепа выразил надежду, что диалог и конструктивная атмосфера между двумя странами будет продолжаться, поскольку США продолжают поддерживать дипломатию, которая ведет к прочному миру и решению проблем между двумя странами.

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