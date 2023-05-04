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Госдеп США: Прямой диалог между Баку и Ереваном - ключ к достижению прочного мира

Госдеп США: Прямой диалог между Баку и Ереваном - ключ к достижению прочного мира Прямой диалог между Азербайджаном и Арменией является ключом к достижению прочного мира.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 11:00
Госдеп США: Прямой диалог между Баку и Ереваном - ключ к достижению прочного мира

Прямой диалог между Азербайджаном и Арменией является ключом к достижению прочного мира.

Как сообщает Report, об этом заявил в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Комментируя проходящие в эти дни в Вашингтоне переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, В. Патель отметил, что у него нет никаких дополнительных сведений по этим встречам.

"Мы по-прежнему привержены содействию мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного мира, и считаем, что это возможно между этими двумя странами. Старший советник по переговорам на Кавказе Лу Боно продолжает активно участвовать в этом процессе, но я не хочу заранее опережать процесс, поскольку он продолжается", - заявил Патель.

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