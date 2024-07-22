Госдеп: США продолжают работать для достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном

США продолжают работать для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
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"Армения и Азербайджан продолжают добиваться значительного прогресса в направлении достижения мирного соглашения. Мы полны решимости поддерживать этот процесс. Настало время мира, и мы продолжаем работать для достижения соглашения", - сказал он.
Напомним, что 10 июля в Вашингтоне на полях саммита по случаю 75-летия НАТО по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
Участники встречи отметили прогресс, достигнутый на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также договорились продолжить работу в этом направлении.