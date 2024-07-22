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Госдеп: США продолжают работать для достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном

Госдеп: США продолжают работать для достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном США продолжают работать для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
22 июля 2024 г. 22:42
Госдеп: США продолжают работать для достижения мирного соглашения между Баку и Ереваном

США продолжают работать для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Армения и Азербайджан продолжают добиваться значительного прогресса в направлении достижения мирного соглашения. Мы полны решимости поддерживать этот процесс. Настало время мира, и мы продолжаем работать для достижения соглашения", - сказал он.

Напомним, что 10 июля в Вашингтоне на полях саммита по случаю 75-летия НАТО по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Участники встречи отметили прогресс, достигнутый на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также договорились продолжить работу в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: ABŞ Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmasına nail olmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir

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