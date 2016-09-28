Госдеп: США признают итоги референдума в Азербайджане

Баку. 28 Сентября. REPORT.AZ/ США признают итоги референдума в Азербайджане и не намерены вмешиваться в вопрос о сроке полномочий главы республики.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель ведомства Марк Тонер.

"Не нам диктовать, какие результаты этого демократического процесса могут или не могут быть, за исключением того, что там, где есть нарушения, они должны быть расследованы, а где бывают сбои в этом процессе, они должны быть изучены и улучшены … Мы не можем диктовать ограничения срока полномочий", — заявил Тонер на брифинге.

Представитель ведомства добавил, что США и дальше намерены работать с Азербайджаном для "улучшения работы демократических институтов".