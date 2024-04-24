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Госдеп: США приветствуют начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Госдеп: США приветствуют начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией США приветствуют начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 22:45
Госдеп: США приветствуют начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

США приветствуют начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге в среду.

"Мы приветствуем сообщения, что Армения и Азербайджан согласовали Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами. Это важный шаг на пути к прочному и достойному мирному соглашению", - сказал он.

При этом Пател не стал комментировать возможность поездки в регион старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Напомним, что Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис - Баганис Айрым, Воскепар - Ашагы Аскипара, Киранц - Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.

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