Госдеп: США привержены азербайджано-армянской мирной повестке

США, как и всегда подчеркивал госсекретарь Энтони Блинкен, привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

США, как и всегда подчеркивал госсекретарь Энтони Блинкен, привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report , об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге, комментируя последний инцидент на условной армяно-азербайджанской границе.

Он выразил обеспокоенность новостями о военных столкновениях, которые привели к жертвам.

"Применение силы срывает переговоры. Единственный путь к прочному миру лежит через стол переговоров. Нарушения режима прекращения огня должны быть расследованы и приняты соответствующие меры", - подчеркнул М.Миллер.

Напомним, что 12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Пярвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

В тот же день в 20:50 и в 23:40 подразделения вооружённых сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.

Позднее, 13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на провокацию вооруженных сил Армении была проведена "операция возмездия". В результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда 12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий.

В Минобороны Армении признали, что четверо ее военнослужащих убиты, еще один ранен.