Госдеп: США примут новый раунд мирных переговоров Баку и Еревана

Соединенные Штаты примут в ближайшее время новый раунд мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Соединенные Штаты примут в ближайшее время новый раунд мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы с нетерпением ждем возможности принять вскоре очередной раунд переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Мы продолжаем считать, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению мира", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он также коснулся посреднических усилий России, направленных на урегулирование в регионе.

"Если Россия считает, что может сыграть в этом конструктивную роль, то, разумеется, она вольна заниматься этим. Но мы считаем, что переговоры движутся, США были в этом важным партнером, госсекретарь Энтони Блинкен лично занимается этим", - добавил он.