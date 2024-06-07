Госдеп США поддерживает скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном на благо региона

США готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа.

США готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа.

Об этом Report заявил официальный представитель Госдепа США, комментируя усилия этой страны в целях достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Официальный представитель подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен, а также ряд других официальных лиц страны находятся в постоянном контакте с высокопоставленными лицами как в правительстве Армении, так и Азербайджана: "США привержены поддержке Армении и Азербайджана в их работе над мирным соглашением. Мы воодушевлены прогрессом, достигнутым на данный момент между Арменией и Азербайджаном, и поддерживаем обе страны в скорейшем заключении мирного соглашения на благо региона".

Представитель Госдепартамента также поприветствовал соглашение, достигнутое между Баку и Ереваном относительно процесса делимитации границы:

"Мы приветствуем продолжающийся прогресс в вопросе делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации. Это важный шаг на пути к заключению прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном".