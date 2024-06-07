О нас

Госдеп США поддерживает скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном на благо региона

Госдеп США поддерживает скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном на благо региона США готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа.
Внешняя политика
7 июня 2024 г. 11:02
Госдеп США поддерживает скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном на благо региона

США готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа.

Об этом Report заявил официальный представитель Госдепа США, комментируя усилия этой страны в целях достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Официальный представитель подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен, а также ряд других официальных лиц страны находятся в постоянном контакте с высокопоставленными лицами как в правительстве Армении, так и Азербайджана: "США привержены поддержке Армении и Азербайджана в их работе над мирным соглашением. Мы воодушевлены прогрессом, достигнутым на данный момент между Арменией и Азербайджаном, и поддерживаем обе страны в скорейшем заключении мирного соглашения на благо региона".

Представитель Госдепартамента также поприветствовал соглашение, достигнутое между Баку и Ереваном относительно процесса делимитации границы:

"Мы приветствуем продолжающийся прогресс в вопросе делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации. Это важный шаг на пути к заключению прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке State Department: US supports Azerbaijan-Armenia peace agreement for its benefit for wider region
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Regionun rifahı üçün Azərbaycan və Ermənistanın mümkün qədər tez sülh sazişi bağlamasını dəstəkləyirik - EKSKLÜZİV

Самое важное

Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi