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Госдеп: США поддерживают контакты с Баку и Ереваном по вопросам нормализации отношений

Госдеп: США поддерживают контакты с Баку и Ереваном по вопросам нормализации отношений Главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Филип Рикер постоянно поддерживает контакты с Азербайджаном и Арменией по вопросам нормализации отношений между этими странами.
Внешняя политика
12 октября 2022 г. 13:09
Госдеп: США поддерживают контакты с Баку и Ереваном по вопросам нормализации отношений

Главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Филип Рикер постоянно поддерживает контакты с Азербайджаном и Арменией по вопросам нормализации отношений между этими странами.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс заявил на брифинге.

"Мы будем продолжать заниматься этим вопросом. Я не могу обещать конкретных результатов, но могу обещать, что это останется для нас приоритетом",- сказал он.

Пресс-секретарь Госдепа также напомнил, что Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении.

А в прошлом месяце в Нью-Йорке состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “ABŞ münasibətlərin normallaşması üçün rəsmi Bakı və İrəvanla əlaqə saxlayır”
Версия на английском языке State Department: US remains in contact with Baku, Yerevan on normalization of ties

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