Госдеп: США поддерживают контакты с Баку и Ереваном по вопросам нормализации отношений

Главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Филип Рикер постоянно поддерживает контакты с Азербайджаном и Арменией по вопросам нормализации отношений между этими странами.

Главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Филип Рикер постоянно поддерживает контакты с Азербайджаном и Арменией по вопросам нормализации отношений между этими странами.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс заявил на брифинге.

"Мы будем продолжать заниматься этим вопросом. Я не могу обещать конкретных результатов, но могу обещать, что это останется для нас приоритетом",- сказал он.

Пресс-секретарь Госдепа также напомнил, что Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении.

А в прошлом месяце в Нью-Йорке состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США.