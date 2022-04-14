Госдеп США о нарушениях Женевских конвенций Арменией во время Карабахской войны

В страновом отчете по Армении, подготовленном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, нашли отражения факты нарушения международного права и Женевских конвенций со стороны армянских вооруженных сил во время Второй Карабахск

В страновом отчете по Армении, подготовленном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, нашли отражения факты нарушения международного права и Женевских конвенций со стороны армянских вооруженных сил во время Второй Карабахской войны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на опубликованный отчет.

Как указано в отчете, согласно совместному докладу, опубликованному в мае НПО "Международное партнерство по правам человека" (IPHR) и Truth Hounds о нарушениях международного гуманитарного права и прав человека во время Второй Карабахской войны 2020 года, имелись неопровержимые доказательства того, что члены армянских вооруженных сил казнили двоих раненых и взятых в плен азербайджанских военных. Доказательства состояли из двух видеозаписей.

“Если эти убийства подтвердятся в ходе дальнейших расследований, то это явное нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Убийства раненых азербайджанских солдат в равной степени нарушают и Уголовный кодекс Армении и представляют собой грубые нарушения права на жизнь в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека”, — говорится в отчете.

В докладе НПО указано, что на основе интервью с бывшими азербайджанскими пленными и видеозаписи, изображающей жестокое обращение с одним из пленников, “по меньшей мере семь азербайджанских военнопленных были подвергнуты пыткам и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращениям со стороны вооруженных сил Армении».

Кроме того, IPHR и Truth Hounds заявили, что требуется дальнейшее расследование еще трех случаев жестокого обращения, заснятых на видео.

"Систематические избиения, бесчеловечные условия содержания, отказ в медицинской помощи и других основных потребностях, жестокость и унижение, описанные свидетелями или снятые на видео, представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций и нарушение запрета на пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение Европейской конвенцией по правам человека со стороны армянских вооруженных формирований", - говорится в докладе.

В документе описываются видеозаписи, представляющие собой "неопровержимые доказательства многочисленных случаев надругательств" над телами погибших со стороны армянских сил. "Все заслуживающие доверия утверждения о надругательствах требуют дальнейшего расследования", - указано в нем.

Согласно отчету, международный фотожурналист задокументировал уничтожение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле. Могилы были осквернены, и в некоторых случаях были обнаружены свидетельства разграбления могил. На других участках были обнаружены следы разрушения и эксгумации останков тяжелой строительной техникой.

Иностранные наблюдатели, посетившие Аллею шехидов в Агдаме, сфотографировали ямы, где когда-то были захоронены тела; на кладбище осталось только одно разбитое надгробие. Вандализм на кладбищах выражался и в разбитых до неузнаваемости фотографий умерших на надгробиях молотками или подобными предметами. Кроме того, у эксгумированных останков были удалены золотые зубы, в результате чего черепа и кости были разбросаны по кладбищам. По словам фотожурналиста, армянские могилы остались практически нетронутыми.

24 апреля Генеральная прокуратура Азербайджана инициировала расследование в селе Башлибел, Кяльбаджарского района, ранее находившегося под оккупацией, в поисках захоронений азербайджанцев, предположительно убитых армянскими вооруженными силами в 1993 году. По данным Генпрокуратуры, были обнаружены останки 12 мирных жителей. В июне были обнаружены еще три тела, а 30 августа - еще одно захоронение с многочисленными останками.

По данным Генпрокуратуры, с момента прекращения огня в ноябре 2020 года до конца года, в результате подрыва на минах на азербайджанских территориях, ранее контролировавшихся Арменией, погибли семь азербайджанских военнослужащих и 29 гражданских лиц; еще 109 военнослужащих и 44 гражданских лица получили ранения.

По данным правительства Армении, в декабре 2020 года власти возбудили шесть уголовных дел по обвинению в "серьезных нарушениях международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" со стороны армянских военнослужащих во время конфликта осенью 2020 года.

Из шести случаев четыре были связаны с предполагаемыми убийствами, пытками и бесчеловечным обращением, одно было связано с предполагаемыми убийствами и пытками, еще одно - с предполагаемым убийством. 22 июня правительство объединило все шесть дел в одно уголовное производство. Расследование продолжалось до конца 2021 года.