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Госдеп: США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе

Госдеп: США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 22:06
Госдеп: США не признают так называемые президентские выборы в Карабахе

США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Как уже говорили ранее, мы не признаем Карабах как "независимое" и "суверенное государство" и поэтому не признаем "результаты" так называемых "президентских выборов", которые были объявлены в последние несколько дней", - сказал он.

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению вопросов посредством прямого диалога.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Qarabağdakı qondarma seçkiləri tanımırıq

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