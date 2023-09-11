Госдеп: США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе

США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе.

США не признают так называемые "президентские выборы" в Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Как уже говорили ранее, мы не признаем Карабах как "независимое" и "суверенное государство" и поэтому не признаем "результаты" так называемых "президентских выборов", которые были объявлены в последние несколько дней", - сказал он.

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению вопросов посредством прямого диалога.