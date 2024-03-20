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Госдеп США: Мы уделяем особое внимание вопросу демаркации границ

Госдеп США: Мы уделяем особое внимание вопросу демаркации границ Госдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы.
Внешняя политика
20 марта 2024 г. 03:37
Госдеп США: Мы уделяем особое внимание вопросу демаркации границ

Госдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, не только госсекретарь Энтони Блинкен сосредоточен на вопросе демаркации азербайджано-армянской границы:

"Это вопрос, которому мы продолжаем уделять пристальное внимание. Это то, на чем не только госсекретарь, но и помощник госсекретаря О'Брайен (помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен - ред.), а также старший координатор Боно (старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно - ред.) продолжают концентрироваться, взаимодействуя с соответствующими сторонами", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti: Demarkasiya məsələsinə xüsusi diqqət yetiririk

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