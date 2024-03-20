Госдеп США: Мы уделяем особое внимание вопросу демаркации границ

Госдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы.

Госдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, не только госсекретарь Энтони Блинкен сосредоточен на вопросе демаркации азербайджано-армянской границы:

"Это вопрос, которому мы продолжаем уделять пристальное внимание. Это то, на чем не только госсекретарь, но и помощник госсекретаря О'Брайен (помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен - ред.), а также старший координатор Боно (старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно - ред.) продолжают концентрироваться, взаимодействуя с соответствующими сторонами", - сказал он.