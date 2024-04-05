США призывают Армению достичь окончательного согласия с Азербайджаном

США призывают Армению прийти к окончательному соглашению с Азербайджаном.

США призывают Армению прийти к окончательному соглашению с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом помощник главы американского Госдепа по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в бельгийском Брюсселе, говоря об итогах трехсторонней встречи госсекретаря США, главы Еврокомиссии и премьера Армении.

"Встреча была посвящена проводимым в Армении реформам, но мы, конечно же, призвали ее продолжить путь к миру и достичь окончательного согласия с Азербайджаном", - сказал американский чиновник.

По его словам, армяно-азербайджанская нормализация - лучший путь для обеспечения региональной безопасности и процветания. В частности, это позволит открыть новые торговые пути из региона Средиземноморья до Центральной Азии.