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Госдеп США: Готовы работать с Баку и Ереваном в любом формате для достижения прогресса

Госдеп США: Готовы работать с Баку и Ереваном в любом формате для достижения прогресса США готовы работать с Азербайджаном и Арменией в любом формате, с которым согласятся стороны и где они смогут добиться прогресса.
Внешняя политика
17 августа 2024 г. 13:40
Госдеп США: Готовы работать с Баку и Ереваном в любом формате для достижения прогресса

США готовы работать с Азербайджаном и Арменией в любом формате, с которым согласятся стороны и где они смогут добиться прогресса.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в ответ на запрос относительно будущего формата Минской группы ОБСЕ и позиции американской стороны вкруг этого вопроса.

"Правительство США поддерживает усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, о котором стороны смогут договориться и где они смогут добиться прогресса", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке US ready to work with Baku and Yerevan in any agreed format, State Department says
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamenti: İrəliləyiş əldə etmək üçün Bakı və İrəvanla istənilən formatda işləməyə hazırıq

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