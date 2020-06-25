Госдеп США: Азербайджан активно работал для предотвращения терактов в 2019 году

В 2019 году правительство Азербайджана активно работало над тем, чтобы предотвратить, выявлять и пресекать попытки террористов на своей территории и в пределах Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в отчете по терроризму госдепартамента США за 2019 год.

Отмечается, что правоохранительные органы и спецслужбы Азербайджана провели операции по предотвращению террористических актов, арестовали и привлекли к ответственности подозреваемых в терроризме лиц, примкнувшихся к террористическим группировкам за пределами Азербайджана или финансировавших их.

Согласно отчету, правоохранительные органы и службы безопасности Азербайджана обмениваются информацией между собой и с региональными и международными партнерами по вопросам терроризма.

«Азербайджан участвовал в миссии НАТО в Афганистане, где он развернул 120 миротворцев", - также говорится в отчете.