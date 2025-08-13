О нас

Госдеп: Соглашения Баку и Еревана с Вашингтоном раскроют потенциал Южного Кавказа

Госдеп: Соглашения Баку и Еревана с Вашингтоном раскроют потенциал Южного Кавказа Соглашения Азербайджана и Армении с США раскроют значительный потенциал Южного Кавказа.
Внешняя политика
13 августа 2025 г. 00:10
Госдеп: Соглашения Баку и Еревана с Вашингтоном раскроют потенциал Южного Кавказа

Соглашения Азербайджана и Армении с США раскроют значительный потенциал Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, это также откроет новые возможности для американцев и американских компаний.

"Лидеры двух стран (президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - ред.) подписали с США двусторонние экономические соглашения, открыв значительный потенциал Южного Кавказа в сфере торговли, транзита, энергетики, инфраструктуры и технологий, а также новые возможности для американцев и американских компаний", - сказала Брюс.

Она отметила, что мирная декларация между Баку и Ереваном показала, что Трамп является президентом мира.

Напомним, что лидеры Азербайджана и США 8 августа в Вашингтоне подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали Совместную декларацию о результатах встречи двух лидеров в Вашингтоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Temmi Bryus: Bakı - İrəvan razılaşmaları Cənubi Qafqazın potensialını üzə çıxaracaq

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi