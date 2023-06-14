Госдеп: с нетерпением ждем очередного раунда переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Мы с нетерпением ожидаем проведения очередного раунда переговоров (между главами МИД Азербайджана и Армении - ред.) в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают вести мирный диалог во имя региона Южного Кавказа.

Мы с нетерпением ожидаем проведения очередного раунда переговоров (между главами МИД Азербайджана и Армении - ред.) в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают вести мирный диалог во имя региона Южного Кавказа.

Как передает Report , об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на регулярном брифинге .

По его словам, соглашение находится в пределах досягаемости.

"Как мы уже говорили ранее, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов. Мы считаем, что соглашение находится в пределах досягаемости. К сожалению, эта встреча (запланированная ранее - ред.) не состоялась из-за проблем с расписанием, и мы с нетерпением ждем возможности назначить новую дату", - добавил Миллер.

Напомним, что ранее стало известно о переносе запланированной на начало июня встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

Напомним, что 1-4 мая 2023 года в городе Арлингтон, штат Вирджиния, США состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Сначала главы внешнеполитических ведомств провели встречу в двустороннем формате, позже к ним присоединился Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позднее, 3 мая главы МИД Азербайджана и Армении провели еще одну встречу при посредничестве советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

По итогам переговоров Э.Блинкен заявил, что мирная договоренность между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.