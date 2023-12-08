Госдеп распространил информацию о визите О'Брайена в Баку

Государственный департамент США распространил информацию о визите в Азербайджан помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Государственный департамент США распространил информацию о визите в Азербайджан помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Как передает Report , в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства говорится:

"Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в Баку 6 декабря провел позитивную и конструктивную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече обсуждались глубокие исторические связи и важность двусторонних отношений наших стран.

Помощник госсекретаря О'Брайен сообщил президенту Алиеву, что Соединенные Штаты будут приветствовать предстоящие визиты главы Центрального банка Азербайджана (Талех Кязымов - ред.) и министра энергетики (Пярвиз Шахбазов - ред.) в Вашингтон, и что госсекретарь Блинкен с нетерпением ожидает возможности вскоре принять министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Вашингтоне для следующего раунда мирных переговоров".

Напомним, что 6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.