О нас

Госдеп распространил информацию о визите О'Брайена в Баку

Госдеп распространил информацию о визите О'Брайена в Баку Государственный департамент США распространил информацию о визите в Азербайджан помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 05:07
Госдеп распространил информацию о визите О'Брайена в Баку

Государственный департамент США распространил информацию о визите в Азербайджан помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Как передает Report, в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства говорится:

"Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в Баку 6 декабря провел позитивную и конструктивную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече обсуждались глубокие исторические связи и важность двусторонних отношений наших стран.

Помощник госсекретаря О'Брайен сообщил президенту Алиеву, что Соединенные Штаты будут приветствовать предстоящие визиты главы Центрального банка Азербайджана (Талех Кязымов - ред.) и министра энергетики (Пярвиз Шахбазов - ред.) в Вашингтон, и что госсекретарь Блинкен с нетерпением ожидает возможности вскоре принять министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Вашингтоне для следующего раунда мирных переговоров".

Напомним, что 6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti O’Braynın Bakıya səfəri ilə bağlı məlumat yayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
7 декабря 2023 г. 19:59
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi