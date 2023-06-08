Госдеп: прямой диалог является ключом к достижению прочного мира на Южном Кавказе

Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного и достойного мира(на Южном Кавказе - ред.).
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Представитель госдепа отказался подтверждать или предлагать какую-либо информацию о графике или возможной дате встречи.
"Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа...Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного и достойного мира", - подчеркнул Патель.
Напомним, что 1-4 мая 2023 года в городе Арлингтон, штат Вирджиния, США состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Сначала главы внешнеполитических ведомств провели встречу в двустороннем формате, позже к ним присоединился Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Позднее, 3 мая главы МИД Азербайджана и Армении провели еще одну встречу при посредничестве советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
По итогам переговоров Э.Блинкен заявил, что мирная договоренность между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.