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Госдеп: прямой диалог является ключом к достижению прочного мира на Южном Кавказе

Госдеп: прямой диалог является ключом к достижению прочного мира на Южном Кавказе Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного и достойного мира(на Южном Кавказе - ред.).
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 05:21
Госдеп: прямой диалог является ключом к достижению прочного мира на Южном Кавказе

Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного и достойного мира(на Южном Кавказе - ред.).

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о предстоящей встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Представитель госдепа отказался подтверждать или предлагать какую-либо информацию о графике или возможной дате встречи.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают стремиться к мирному будущему в регионе Южного Кавказа...Мы по-прежнему считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного и достойного мира", - подчеркнул Патель.

Напомним, что 1-4 мая 2023 года в городе Арлингтон, штат Вирджиния, США состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Сначала главы внешнеполитических ведомств провели встречу в двустороннем формате, позже к ним присоединился Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позднее, 3 мая главы МИД Азербайджана и Армении провели еще одну встречу при посредничестве советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

По итогам переговоров Э.Блинкен заявил, что мирная договоренность между Азербайджаном и Арменией находится в пределах досягаемости.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “Birbaşa dialoq Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq üçün açardır”

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