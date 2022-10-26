Госдеп: Прямой диалог лидеров Азербайджана и Армении - ключ к достижению прочного мира

Прямой диалог между лидерами Азербайджана и Армении является ключом к достижению прочного мира.
Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, комментируя приглашение президента России Владимира Путина провести очередной трехсторонний саммит для обсуждения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Нед Прайс отметил, что США привержены поддержке мирных переговоров между Баку и Ереваном.
"Мы призвали обоих лидеров встречаться в любом удобном для них формате. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Вот почему госсекретарь Блинкен собрал своих коллег - министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре",- отметил Н. Прайс.
Как заявил руководитель пресс-службы Госдепа, в конечном счете, Азербайджан и Армения должны сами решить, "будет ли приглашение президента Путина полезным для них в стремлении к установлению прочного мира".
"Но в конечном итоге это будет решение, к которому должны будут прийти Армения и Азербайджан",- сказал он.