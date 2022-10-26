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Госдеп: Прямой диалог лидеров Азербайджана и Армении - ключ к достижению прочного мира

Госдеп: Прямой диалог лидеров Азербайджана и Армении - ключ к достижению прочного мира США привержены поддержке мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 10:18
Госдеп: Прямой диалог лидеров Азербайджана и Армении - ключ к достижению прочного мира

Прямой диалог между лидерами Азербайджана и Армении является ключом к достижению прочного мира.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, комментируя приглашение президента России Владимира Путина провести очередной трехсторонний саммит для обсуждения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Нед Прайс отметил, что США привержены поддержке мирных переговоров между Баку и Ереваном.

"Мы призвали обоих лидеров встречаться в любом удобном для них формате. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Вот почему госсекретарь Блинкен собрал своих коллег - министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре",- отметил Н. Прайс.

Как заявил руководитель пресс-службы Госдепа, в конечном счете, Азербайджан и Армения должны сами решить, "будет ли приглашение президента Путина полезным для них в стремлении к установлению прочного мира".

"Но в конечном итоге это будет решение, к которому должны будут прийти Армения и Азербайджан",- сказал он.

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Версия на английском языке State Department: Direct dialogue between leaders of Azerbaijan and Armenia 'key to reaching a lasting peace'

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