Госдеп призвал Баку и Ереван к сдержанности на границе

Американские власти призывают Баку и Ереван к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовал в четверг на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы внимательно следим за сообщениями о росте напряженности на недемаркированном участке армяно-азербайджанской границы. Мы понимаем, что общение между сторонами продолжается, и призываем к сдержанности в целях мирной деэскалации ситуации", - отметил дипломат.

We are closely following reports of increased tensions along a non-demarcated portion of the Armenia-Azerbaijan border. We understand communication between the parties is ongoing and urge restraint in de-escalating the situation peacefully.