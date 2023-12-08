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Госдеп: США приветствуют договоренность Баку и Еревана о взаимном освобождении военнослужащих

Госдеп: США приветствуют договоренность Баку и Еревана о взаимном освобождении военнослужащих Соединенные Штаты приветствуют договоренность, достигнутую между Азербайджаном и Арменией о взаимном освобождении военнослужащих.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 04:38
Госдеп: США приветствуют договоренность Баку и Еревана о взаимном освобождении военнослужащих

Соединенные Штаты приветствуют договоренность, достигнутую между Азербайджаном и Арменией о взаимном освобождении военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркивается, что эта договоренность представляет собой важную меру укрепления доверия на фоне работы сторон над завершением мирного соглашения и нормализацией отношений.

"Мы высоко оцениваем усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по закладке основы для более мирного и процветающего будущего для народов Южного Кавказа. Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия по достижению прочного и достойного мира", - отмечается в заявлении.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: ABŞ Azərbaycan və Ermənistanın birgə açıqlamasını alqışlayır

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