Госдеп: Нормализация отношений Армении и Азербайджана имеет важное значение для Блинкена

Обеспечение прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном по-прежнему имеет большое значение для госсекретаря Блинкена.

Предотвращение эскалации и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном по-прежнему имеет важное значение для госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report, об этом заявил на очередном брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

Он добавил, что у госсекретаря США была возможность встретиться с лидерами Азербайджана и Армении несколько недель назад на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это то, чем мы продолжаем серьезно заниматься. Это то, чем советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно продолжает заниматься", - отметил Патель, добавив, что не может рассказать никаких деталей.

На вопрос, стоит ли ожидать новой встречи на уровне министров двух стран при содействии американской стороны, Патель заявил, что он не будет озвучивать какие-либо даты, но уверен, что сможет "поделиться большей информацией очень скоро".