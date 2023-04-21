О нас

Госдеп: Нормализация отношений Армении и Азербайджана имеет важное значение для Блинкена

Госдеп: Нормализация отношений Армении и Азербайджана имеет важное значение для Блинкена Обеспечение прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном по-прежнему имеет большое значение для госсекретаря Блинкена.
Внешняя политика
21 апреля 2023 г. 13:56
Госдеп: Нормализация отношений Армении и Азербайджана имеет важное значение для Блинкена

Предотвращение эскалации и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном по-прежнему имеет важное значение для госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report, об этом заявил на очередном брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

Он добавил, что у госсекретаря США была возможность встретиться с лидерами Азербайджана и Армении несколько недель назад на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это то, чем мы продолжаем серьезно заниматься. Это то, чем советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно продолжает заниматься", - отметил Патель, добавив, что не может рассказать никаких деталей.

На вопрос, стоит ли ожидать новой встречи на уровне министров двух стран при содействии американской стороны, Патель заявил, что он не будет озвучивать какие-либо даты, но уверен, что сможет "поделиться большей информацией очень скоро".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması Blinken üçün vacibdir”

Экслюзивные новости

Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi