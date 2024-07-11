Госдеп: На встрече США-Азербайджан-Армения подчеркнута важность мира в региональных связях

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне на полях саммита НАТО обсудил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым прогресс, достигнутый в направлении прочного и достойного мирного договора между Ереваном и Баку.
Как передает американское бюро
Представитель Госдепа отметил, что на встрече была подчеркнута важность мира в развитии региональных связей.
"Госсекретарь призвал к дальнейшим шагам по скорейшему завершению соглашения, а также подчеркнул важность мира в содействии региональной взаимосвязанности, которая принесет пользу всему региону Южного Кавказа", - говорится в заявлении.
Напомним, что 10 июля в Вашингтоне на полях саммита по случаю 75-летия НАТО по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
Участники встречи отметили прогресс, достигнутый на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также договорились продолжить работу в этом направлении.