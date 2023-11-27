О нас

Госдеп: Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира

Госдеп: Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира.
Внешняя политика
27 ноября 2023 г. 22:27
Госдеп: Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира

Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу на этой неделе.

"Нас воодушевляет тот факт, что обе стороны ведут переговоры друг с другом напрямую и через посредников. И за счет этого мы усматриваем подлинную возможность для всего региона получить пользу. К примеру, если торговля сможет идти из Центральной Азии через Азербайджан и Армению в Турцию, то это было бы существенным стимулом для всех стран, расположенных на этом торговом маршруте.

Мы знаем, что они выражали заинтересованность в скорейшем заключении мирного соглашения, и мы бы очень хотели это увидеть", - сказал помощник госсекретаря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi: “Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh üçün real imkan görürük”

Другие новости из категории

Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Узбекистана в Физули завершился художественной частью
ФотоФорум сотрудничества НПО Азербайджана и Узбекистана в Физули завершился художественной частью
27 ноября 2023 г. 22:51
В Азербайджан прибыл представитель НАТО
В Азербайджан прибыл представитель НАТО
27 ноября 2023 г. 19:34
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Яшар Гюлер: Турция наладила с Азербайджаном и Грузией наиболее тесные связи в сфере обороны
Яшар Гюлер: Турция наладила с Азербайджаном и Грузией наиболее тесные связи в сфере обороны
27 ноября 2023 г. 17:44
Посольство Израиля в Азербайджане разместило на своих стенах фотографии заложников ХАМАС
Посольство Израиля в Азербайджане разместило на своих стенах фотографии заложников ХАМАС
27 ноября 2023 г. 17:41
Азербайджан, Турция и Грузия в следующем году проведут совместные учения
Азербайджан, Турция и Грузия в следующем году проведут совместные учения
27 ноября 2023 г. 17:37
В Москве состоялось IV заседание Российско-азербайджанского экспертного совета
В Москве состоялось IV заседание Российско-азербайджанского экспертного совета
27 ноября 2023 г. 16:06
НПО Азербайджана и Узбекистана могут расширить сотрудничество
НПО Азербайджана и Узбекистана могут расширить сотрудничество
27 ноября 2023 г. 15:30
НПО Азербайджана и донорские организации Узбекистана подпишут Меморандум о сотрудничестве
НПО Азербайджана и донорские организации Узбекистана подпишут Меморандум о сотрудничестве
27 ноября 2023 г. 15:14
Делегация Узбекистана посетила Шушу
ФотоДелегация Узбекистана посетила Шушу
27 ноября 2023 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi