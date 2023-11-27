Госдеп: Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира

Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира.

Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира.

Как сообщает Report , об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу на этой неделе.

"Нас воодушевляет тот факт, что обе стороны ведут переговоры друг с другом напрямую и через посредников. И за счет этого мы усматриваем подлинную возможность для всего региона получить пользу. К примеру, если торговля сможет идти из Центральной Азии через Азербайджан и Армению в Турцию, то это было бы существенным стимулом для всех стран, расположенных на этом торговом маршруте.

Мы знаем, что они выражали заинтересованность в скорейшем заключении мирного соглашения, и мы бы очень хотели это увидеть", - сказал помощник госсекретаря.