Госдеп: Мы продолжаем поддерживать контакты между Баку и Ереваном

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report , с таким заявлением официальный представитель Госдепа выступил на регулярном брифинге.

"Мы продолжаем поддерживать контакты между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.

Миллер добавил, что США продолжают работу по содействию азербайджано-армянской нормализации.

Напомним, что 20 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Приветствовав в ходе телефонного разговора достигнутые результаты в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, Энтони Блинкен подчеркнул решимость США продолжать поддержку процесса нормализации отношений между двумя странами.

Отметив, что в регионе обеспечен мир, а инициатором принципов, составляющих основу мирного договора, и его текста является азербайджанская сторона, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что усилия по продвижению процесса нормализации и мирной повестки на двусторонней основе продолжаются.