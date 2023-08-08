Госдеп: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном остается в пределах досягаемости

Мы считаем, что, несмотря на любые комментарии от других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, мирное соглашение (между Арменией и Азербайджаном) остается в пределах досягаемости.

Мы считаем, что, несмотря на любые комментарии от других стран, которые не являются сторонами в этом вопросе, мирное соглашение (между Арменией и Азербайджаном) остается в пределах досягаемости.

Как передает Report, об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы продолжим работать со сторонами, чтобы добиться этого. Мы напрямую взаимодействовали с этими странами", – отметил он.

Миллер напомнил, что на прошлой неделе спецпредставитель Госдепа Луи Боно посетил регион и напрямую взаимодействовал со сторонами.