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Госдеп: Экспорт из Азербайджана поможет странам Европы отказаться от энергопоставок из РФ

Госдеп: Экспорт из Азербайджана поможет странам Европы отказаться от энергопоставок из РФ Администрация США полагает, что экспорт энергоносителей из Азербайджана в страны Европы поможет им сократить зависимость от российских поставок.
Внешняя политика
16 ноября 2022 г. 21:59
Госдеп: Экспорт из Азербайджана поможет странам Европы отказаться от энергопоставок из РФ

Администрация США полагает, что экспорт энергоносителей из Азербайджана в страны Европы поможет им сократить зависимость от российских поставок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы давно выступали за диверсификацию поставок энергоносителей. И мы видим, что все страны, которые были чрезмерно зависимы от России, ищут другие источники (поставок). И в этом контексте Азербайджан играет важную роль. И я думаю, что он продолжит играть очень важную роль", - утверждала она. "Мы видели увеличение объемов поставок нефти и газа из Азербайджана в Европу по мере того, как она уходит от поставок из России", - отметила Донфрид.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Azərbaycandan ixrac Avropaya Rusiyadan enerji təchizatından imtinaya kömək edəcək

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