Госдеп: Блинкен считает, что мир между Ереваном и Баку в пределах досягаемости

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что мир между Ереваном и Баку в пределах досягаемости.
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По его словам, Блинкен обсуждал это на встрече с лидерами Азербайджана и Армении в Мюнхене.
"Мы продолжим предлагать помощь и поддержку Соединенных Штатов в достижении мирного соглашения", - отметил М.Миллер.
Напомним, что 17 февраля в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
На встрече были обсуждены переговоры по мирному договору между двумя странами, вопросы нормализации отношений, делимитации границ. Министерствам иностранных дел поручено в ближайшее время провести встречу по мирному договору и заседание комиссии по делимитации границ.
Положительно были оценены взаимные компромиссы в связи с COP29 и продвижение, достигнутое между двумя странами.