Госдеп: Блинкен считает, что мир между Ереваном и Баку в пределах досягаемости

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что мир между Ереваном и Баку в пределах досягаемости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что мир между Ереваном и Баку в пределах досягаемости.

Как передает Report , об этом в среду заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

По его словам, Блинкен обсуждал это на встрече с лидерами Азербайджана и Армении в Мюнхене.

"Мы продолжим предлагать помощь и поддержку Соединенных Штатов в достижении мирного соглашения", - отметил М.Миллер.

Напомним, что 17 февраля в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

На встрече были обсуждены переговоры по мирному договору между двумя странами, вопросы нормализации отношений, делимитации границ. Министерствам иностранных дел поручено в ближайшее время провести встречу по мирному договору и заседание комиссии по делимитации границ.

Положительно были оценены взаимные компромиссы в связи с COP29 и продвижение, достигнутое между двумя странами.