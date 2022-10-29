Госдеп: Азербайджан и Армения должны встречаться в том формате, который им наиболее полезен

Госдеп: Азербайджан и Армения должны встречаться в том формате, который им наиболее полезен

"Не буду комментировать непосредственно усилия Российской Федерации. Но скажу, что этим двум странам самим решать, какой подход они выберут к данным предстоящим переговорам.

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"Не буду комментировать непосредственно усилия Российской Федерации. Но скажу, что этим двум странам самим решать, какой подход они выберут к данным предстоящим переговорам. Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на регулярном брифинге для журналистов на вопрос о предстоящих трехсторонних переговорах между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. По его словам, США являются партнером обеим этим странам: "Мы являемся партнерами обеих стран на протяжении десятилетий. Нет большего сторонника суверенитета и независимости стран Южного Кавказа, включая Армению и Азербайджан, чем Соединенные Штаты. Восстановление независимости Армении и Азербайджана от Советского Союза в 1991 году стало знаменательным событием, обеспечившим каждой из этих стран право реализовывать и осуществлять свои внешнеполитические интересы независимо от любого другого государства мира". "Поэтому, когда мы взаимодействуем с Арменией и Азербайджаном, мы делаем это с одной и только одной целью: положить конец насилию и поставить эти страны на путь прочного и всеобъемлющего мира. Мы призвали и дали ясно понять этим странам – Армении и Азербайджану, – что они должны встречаться в том формате, который им наиболее полезен. Верим в полезность прямого диалога для решения проблем и достижения прочного мира", - отметил Нед Прайс. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook