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Госагентство: COP29 принесет Азербайджану политические и экономические дивиденды

Госагентство: COP29 принесет Азербайджану политические и экономические дивиденды Азербайджан ставит своей целью превращение одной пятой территории страны, освобожденной от оккупации, из "серой" зоны в зону "зеленой" энергии. В этой связи проведение 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в стране крайне значи
Внешняя политика
18 декабря 2023 г. 17:00
Госагентство: COP29 принесет Азербайджану политические и экономические дивиденды

Азербайджан ставит своей целью превращение одной пятой территории страны, освобожденной от оккупации, из "серой" зоны в зону "зеленой" энергии. В этой связи проведение 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в стране крайне значимо.

Как сообщает Report, об этом член Наблюдательного совета Государственного агентства по поддержке неправительственных организаций Азер Аллахверянов сказал журналистам в ходе публичной дискуссии с участием представителей гражданского общества о важности мероприятия COP29, которое пройдет в Азербайджане в следующем году.

По его словам, международное сообщество доверило Азербайджану проведение COP29 в силу влияния страны в мировом масштабе.

Аллахверянов считает, что проведение COP29 принесет Азербайджану не только политические, но и экономические дивиденды.

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Версия на английском языке Member of Supervisory Board of State Agency: COP29 has not only political but also economic dividends
Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü: "COP29-un təkcə siyasi yox, həm də iqtisadi dividendləri var"

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