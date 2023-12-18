Госагентство: COP29 принесет Азербайджану политические и экономические дивиденды

Азербайджан ставит своей целью превращение одной пятой территории страны, освобожденной от оккупации, из "серой" зоны в зону "зеленой" энергии. В этой связи проведение 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в стране крайне значи

Азербайджан ставит своей целью превращение одной пятой территории страны, освобожденной от оккупации, из "серой" зоны в зону "зеленой" энергии. В этой связи проведение 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в стране крайне значимо.

Как сообщает Report, об этом член Наблюдательного совета Государственного агентства по поддержке неправительственных организаций Азер Аллахверянов сказал журналистам в ходе публичной дискуссии с участием представителей гражданского общества о важности мероприятия COP29, которое пройдет в Азербайджане в следующем году.

По его словам, международное сообщество доверило Азербайджану проведение COP29 в силу влияния страны в мировом масштабе.

Аллахверянов считает, что проведение COP29 принесет Азербайджану не только политические, но и экономические дивиденды.