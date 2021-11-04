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Гордон Браун: Международный центр Низами Гянджеви вносит вклад в глобальное сотрудничество

Гордон Браун: Международный центр Низами Гянджеви вносит вклад в глобальное сотрудничество Приветствую организаторов, которые собрали так много участников, а также выражаю благодарность сопредседателям и членам Международного центра Низами Гянджеви за руководство работой, внесение постоянного вклада в глобальное сотрудничество.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 16:26
Гордон Браун: Международный центр Низами Гянджеви вносит вклад в глобальное сотрудничество

Приветствую организаторов, которые собрали так много участников, а также выражаю благодарность сопредседателям и членам Международного центра Низами Гянджеви за руководство работой, внесение постоянного вклада в глобальное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Соединенного Королевства, специальный посланник ООН по вопросам глобального образования и посол Всемирной организации здравоохранения по вопросам глобального финансирования здравоохранения Гордон Браун.

"Мы должны положить конец климатическим изменениям. Мы должны ускорить наше экономическое развитие, а также приложить усилия для предотвращения распространения ядерного оружия. Таким образом, мы сможем достичь мира", - призвал Гордон Браун.

Подчеркнув важность широкого, равного и справедливого распределения жизненно важных вакцин, он отметил, что это – решение в борьбе с текущим глобальным кризисом. "Мы должны попытаться предотвратить нехватку вакцин в той или иной части мира. Вакцины не должны оставаться неиспользованными. Теперь мы должны принять меры по доставке вакцин их потребителям", - добавил бывший премьер-министр.

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Версия на английском языке Gordon Brown: Nizami Ganjavi International Center contributes to global cooperation

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