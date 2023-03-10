Гордон Браун: Бакинский форум помогает обсудить актуальные глобальные вопросы

Бакинский форум помогает обсудить актуальные глобальные вопросы. Благодарен за послание мира и примирения.

Бакинский форум помогает обсудить актуальные глобальные вопросы. Благодарен за послание мира и примирения.

Как сообщает Report, об этом бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил во время выступления на очередном панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума на тему ”Структура построения нового глобального здравоохранения: пропаганда, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении“.

По его словам, несмотря на существование вакцины от COVID-19, в некоторых странах только 1 из 4 человек имеет к ней доступ.

"Если не вакцинировать и не заботиться о каждом в равной степени, то это пятно на нашей совести. Нужно найти лучшие пути для обеспечения финансирования. Это единственный здравый подход для подготовки к следующим вызовам", добавил он.

Г. Браун отметил, что после российского вторжения в Украину мир сталкивается с нехваткой энергоресурсов и проблемами с продовольственной безопасностью.

"Страны тратят больше денег на выплату долгов, чем на здравоохранение. Необходимо справиться с последствиями пандемии", - заявил он.