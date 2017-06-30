Голосование об отставке Аграмунта состоится в ПАСЕ в октябре

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ 158 депутатов ПАСЕ внесли предложение об отставке президента Ассамблеи.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, решающее голосование в связи с этим вопросом состоится 9 октября.

В резолюции отмечается, что поведение президента ПАСЕ "наносит серьезный ущерб репутации ПАСЕ и подрывает ее имидж".

П.Аграмунт был избран на эту должность в 2016 году, сменив люксембургского представителя Анн Брассер.