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    Голосование об отставке Аграмунта состоится в ПАСЕ в октябре

    158 членов Ассамблеи внесли предложение об отставке президента ПАСЕ

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ 158 депутатов ПАСЕ внесли предложение об отставке президента Ассамблеи. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, решающее голосование в связи с этим вопросом состоится 9 октября.

    В резолюции отмечается, что поведение президента ПАСЕ  "наносит серьезный ущерб репутации ПАСЕ и подрывает ее имидж". 

    П.Аграмунт был избран на эту должность в 2016 году, сменив люксембургского представителя Анн Брассер.

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