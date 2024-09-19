GNN: Азербайджан в сентябре 2023 года закрыл вопрос армянского сепаратизма на своей территории

Вторая Карабахская война, начавшаяся в сентябре 2020 года после провокации Армении, изменила баланс сил на Южном Кавказе, позволив Азербайджану восстановить территориальную целостность и вернуть оккупированные на протяжении 30 лет земли.

События сентября 2023 года в Карабахском регионе стали поворотным моментом, они позволили Азербайджану закрыть вопрос армянского сепаратизма на своей территории.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на французском новостном портале Global News Network (GNN).

"Вторая Карабахская война, начавшаяся в сентябре 2020 года после провокации Армении, изменила баланс сил на Южном Кавказе, позволила Азербайджану восстановить территориальную целостность и вернуть оккупированные на протяжении почти 30 лет земли. События сентября 2023 года в Карабахе стали поворотным моментом в истории конфликта. Азербайджан завершил многолетний процесс восстановления контроля над Карабахом, закрыв вопрос армянского сепаратизма на своей территории. Азербайджан сделал большой шаг к нормализации отношений с Арменией и предпринимает все усилия для подписания мирного договора", - говорится в статье.

Издание указывает, что Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного порядка и прекращения деятельности незаконных армянских вооруженных формирований на своей территории: "Эти меры были направлены на ликвидацию террористических элементов и обеспечения контроля над территорией, которая согласно международному праву принадлежит Азербайджану".

Авторы подчеркивают, что Азербайджан самостоятельно завершил процесс восстановления территориальной целостности и суверенитета.

При этом издание отмечает, что усилия Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году под сопредседательством России, США и Франции, по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта не принесли никаких результатов.