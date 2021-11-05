Haber Global: Глобальный Бакинский форум стал одним из значимых международных платформ в мире

14:23

Турецкий телеканал Haber Global подготовил обширный репортаж с VIII Глобального Бакинского форума, организованный Международным центром Низами Гянджеви под эгидой Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в репортаже отмечается, форум стал одним из значимых международных платформ в мире.

В рамках форума в Баку встречаются действующие и бывшие президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, известные государственные деятели сорока стран, обсуждаются актуальные и важные вопросы.

В мероприятии, посвященном теме ”Мир после COVID-19“, принимают участие около 300 политиков, политологов, общественных деятелей из 40 стран.

Работу форума освещают журналисты со всего мира.

В репортаже отмечается, что проблемы безопасности на Кавказе и Балканах, вопросы мировой экономики, регионального развития и сотрудничества также являются основными темами обсуждения на форуме.