О нас
Report Georgia
Аудио новости

Haber Global: Глобальный Бакинский форум стал одним из значимых международных платформ в мире

Haber Global: Глобальный Бакинский форум стал одним из значимых международных платформ в мире 14:23
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 15:03
Haber Global: Глобальный Бакинский форум стал одним из значимых международных платформ в мире

Турецкий телеканал Haber Global подготовил обширный репортаж с VIII Глобального Бакинского форума, организованный Международным центром Низами Гянджеви под эгидой Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в репортаже отмечается, форум стал одним из значимых международных платформ в мире.

В рамках форума в Баку встречаются действующие и бывшие президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, известные государственные деятели сорока стран, обсуждаются актуальные и важные вопросы.

В мероприятии, посвященном теме ”Мир после COVID-19“, принимают участие около 300 политиков, политологов, общественных деятелей из 40 стран.

Работу форума освещают журналисты со всего мира.

В репортаже отмечается, что проблемы безопасности на Кавказе и Балканах, вопросы мировой экономики, регионального развития и сотрудничества также являются основными темами обсуждения на форуме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qlobal Bakı Forumu dünyanın mühüm beynəlxalq platformalarından birinə çevrilib

Другие новости из категории

Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
5 ноября 2021 г. 14:17
Участники VIII Глобального Бакинского форума обсудили вопросы здравоохранения
Участники VIII Глобального Бакинского форума обсудили вопросы здравоохранения
5 ноября 2021 г. 14:02
Помощник президента: Территориальные притязания Армении совершенно неприемлемы
Помощник президента: Территориальные притязания Армении совершенно неприемлемы
5 ноября 2021 г. 13:13
Глава МИД: Азербайджан передал Армении останки около 1700 военнослужащих
Глава МИД: Азербайджан передал Армении останки около 1700 военнослужащих
5 ноября 2021 г. 12:37
Хикмет Гаджиев обратился к международной общественности в связи с Арменией
Хикмет Гаджиев обратился к международной общественности в связи с Арменией
5 ноября 2021 г. 12:32
Джейхун Байрамов: Ждем ответа от руководства Армении на наши предложения
Джейхун Байрамов: Ждем ответа от руководства Армении на наши предложения
5 ноября 2021 г. 12:22
Президент Азербайджана принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств
ФотоПрезидент Азербайджана принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств
5 ноября 2021 г. 12:09
День Победы Азербайджана отметили в Конгрессе Мексики 
ФотоДень Победы Азербайджана отметили в Конгрессе Мексики 
5 ноября 2021 г. 10:08
В Баку продолжает работу VIII Глобальный форум
В Баку продолжает работу VIII Глобальный форум
5 ноября 2021 г. 09:59
Во Франции прошло мероприятие, посвященное Шуше
ФотоВо Франции прошло мероприятие, посвященное Шуше
5 ноября 2021 г. 07:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi