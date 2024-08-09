Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии проводят встречу в МИД Казахстана

Главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии прибыли в МИД Казахстана для участия в Совещании министров иностранных дел.
Как передает корреспондент Report из Казахстана, встреча пройдет в закрытом для СМИ режиме.
Встреча проводится в преддверии VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, запланированной на сегодня.
Ожидается, что в ходе встречи лидеры пяти стран ЦА обсудят вопросы расширения сотрудничества в сферах энергетики, водных ресурсов, транспорта и укрепления сотрудничества в военной сфере.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию», опубликованной в четверг в государственных СМИ, отметил, что одной из стратегических целей Центрально-азиатской «пятерки» является создание транспортно-логистических и транзитных хабов, проходящих по территории республик ЦА, включая развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).
Кульпаш Конырова