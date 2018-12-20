Петро Порошенко и Гурбангулы Бердымухамедов направили Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петро Порошенко направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Благодаря Вашей дальновидной политике и проводимой Вами большой работе Азербайджан, защищая национальные интересы в глобальном масштабе, превратился в сильного регионального лидера, занял важное место на международной арене.

Хотелось бы отметить, что Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером. Уверен, что украинско-азербайджанское сотрудничество и впредь будет характеризоваться высокой динамикой, а также углублением взаимных связей между нашими государствами и народами.

Верю, что объединение усилий двух стран в рамках многосторонних инициатив и проектов повлияет на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджанской Республики.

Уважаемый господин президент, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и благополучия".

В поздравительном письме, направленном президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Сегодня под Вашим руководством братский Азербайджан уверенно идет по пути прогресса и процветания во всех областях жизни. С Вашим именем неразрывно связаны убедительные достижения во внутренней и внешней политике страны.

С большим удовлетворением хочу отметить, что в настоящее время отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой наполняются новым содержанием. Ваш недавний официальный визит в Туркменистан стал важным этапом на пути укрепления уз дружбы между нашими братскими народами, углубления сотрудничества двух стран в различных сферах. Твердо убежден, что совместными усилиями туркмено-азербайджанское взаимодействие будет и далее развиваться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также новых успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях во благо братского народа Азербайджанской Республики".