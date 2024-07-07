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Главы стран-членов ОТГ выразили поддержку Азербайджану в проведении COP29

Главы стран-членов ОТГ выразили поддержку Азербайджану в проведении COP29 Главы государств, входящих в состав Организации тюркских государств, желают правительству Азербайджана успехов в проведении 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC), которая про
Внешняя политика
7 июля 2024 г. 14:07
Главы стран-членов ОТГ выразили поддержку Азербайджану в проведении COP29

Главы государств, входящих в состав Организации тюркских государств, желают правительству Азербайджана успехов в проведении 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC), которая пройдет 11-22 ноября 2024 года, и поддерживают последовательные усилия Азербайджана по достижению ощутимых результатов СОР29 в соответствии с ожиданиями сторон Конвенции.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте "Карабахской декларации неформального Саммита Организации тюркских государств", подписанной 6 июля в Шуше.

В документе отмечается, что лидеры стран-членов ОТГ выражают готовность участвовать в продвижении инициативы по включению нового глобального диалога "Горы и климат" в ежегодный календарь Конференции ООН по изменению климата и рассматривают возможность присоединения к проекту документа "Призыв к действиям по продвижению Повестки дня для гор: актуализация горной проблематики в рамках UNFCCC".

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Версия на английском языке Heads of OTS member countries express support for Azerbaijan in hosting COP29
Версия на азербайджанском языке TDT-nin dövlət başçıları Azərbaycana COP29-la bağlı dəstək veriblər

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