Главы стран-членов ОТГ выразили поддержку Азербайджану в проведении COP29

Главы государств, входящих в состав Организации тюркских государств, желают правительству Азербайджана успехов в проведении 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC), которая про

Главы государств, входящих в состав Организации тюркских государств, желают правительству Азербайджана успехов в проведении 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC), которая пройдет 11-22 ноября 2024 года, и поддерживают последовательные усилия Азербайджана по достижению ощутимых результатов СОР29 в соответствии с ожиданиями сторон Конвенции.

Как сообщает Report , об этом говорится в тексте "Карабахской декларации неформального Саммита Организации тюркских государств", подписанной 6 июля в Шуше.

В документе отмечается, что лидеры стран-членов ОТГ выражают готовность участвовать в продвижении инициативы по включению нового глобального диалога "Горы и климат" в ежегодный календарь Конференции ООН по изменению климата и рассматривают возможность присоединения к проекту документа "Призыв к действиям по продвижению Повестки дня для гор: актуализация горной проблематики в рамках UNFCCC".