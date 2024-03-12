Главы Совбеза Азербайджана и Грузии обсудили углубление связей в сфере безопасности

Вопрос углубления сотрудничества в сфере безопасности между Грузией и Азербайджаном был обсужден в ходе встречи главы МИД, секретаря Совета нацбезопасности Грузии Вахтанга Гомелаури с секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.
На встрече также присутствовали заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи и руководитель аппарата Совета нацбезопасности Гиви Туманишвили.
Они также коснулись текущих событий в регионе и актуальных вопросов в сфере безопасности.
Гомелаури поблагодарил своего азербайджанского коллегу за плодотворное сотрудничество и выразил надежду, что партнерские отношения будут активно продолжаться и углубляться в будущем по различным направлениям.