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Главы Совбеза Азербайджана и Грузии обсудили углубление связей в сфере безопасности

Главы Совбеза Азербайджана и Грузии обсудили углубление связей в сфере безопасности
Внешняя политика
12 марта 2024 г. 16:09
Главы Совбеза Азербайджана и Грузии обсудили углубление связей в сфере безопасности
Вопрос углубления сотрудничества в сфере безопасности между Грузией и Азербайджаном был обсужден в ходе встречи главы МИД, секретаря Совета нацбезопасности Грузии Вахтанга Гомелаури с секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.
На встрече также присутствовали заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи и руководитель аппарата Совета нацбезопасности Гиви Туманишвили.
Они также коснулись текущих событий в регионе и актуальных вопросов в сфере безопасности.
Гомелаури поблагодарил своего азербайджанского коллегу за плодотворное сотрудничество и выразил надежду, что партнерские отношения будут активно продолжаться и углубляться в будущем по различным направлениям.
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Версия на английском языке SC secretaries of Azerbaijan and Georgia mull security issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan TŞ katibləri regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

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