Главы Совбеза Азербайджана и Грузии обсудили углубление связей в сфере безопасности

Вопрос углубления сотрудничества в сфере безопасности между Грузией и Азербайджаном был обсужден в ходе встречи главы МИД, секретаря Совета нацбезопасности Грузии Вахтанга Гомелаури с секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

На встрече также присутствовали заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи и руководитель аппарата Совета нацбезопасности Гиви Туманишвили.

Они также коснулись текущих событий в регионе и актуальных вопросов в сфере безопасности.

Гомелаури поблагодарил своего азербайджанского коллегу за плодотворное сотрудничество и выразил надежду, что партнерские отношения будут активно продолжаться и углубляться в будущем по различным направлениям.