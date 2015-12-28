Главы ряда турецких провинций посетили Нахчыван

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Главы турецких провинций Игдыр, Карс и Ардахан - Давуд Ханер, Гюнай Оздемир и Ахмет Дениз совершили ознакомительный визит в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Report в генконсульстве Турции в Нахчыване, главы турецких провинций ознакомились с бытом, памятниками на территории Автономной Республики.

Кроме того, руководители провинций провели встречу с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым и рядом других официальных лиц. На встречах были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между провинциями и Нахчываном.