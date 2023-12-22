Главы ряда регионов России поздравили президента Ильхама Алиева

Главы ряда регионов России направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Главы ряда регионов России направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Report представляет тексты этих посланий.

От губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов.

Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Высоко ценю сложившиеся дружественные связи между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью и искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом.

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